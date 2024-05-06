Бійці ССО знищили склади палива та боєприпасів окупантів і показали відео

Українські воїни виявили та знищили за допомогою дронів на південному напрямку ворожі склади з боєприпасами та паливом. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Також бійцям вдалося ліквідувати 14 російських військових, а ще двоє окупантів дістали поранення.

За тиждень операторам морського центру ССО вдалося виявити та знищити низку ворожих цілей на південному напрямку. Йдеться про:

Зазначається, що це результат роботи 73 морського центру на півдні України.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що за добу було зафіксовано 87 бойових зіткнень. Ворог завдав по Україні 69 авіаційних ударів.

Також повідомлялося, що загальні втрати російської армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 475 300 солдатів.

А Інститут вивчення війни у своєму звіті вказав, що Сили оборони України розширили позиції на лівому березі Херсонської області, зокрема в Кринках, а також відновили позиції в Невельському біля Авдіївки.

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