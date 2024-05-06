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ПриватБанк ухвалив важливе рішення для власників карт. Стосується і українців за кордоном

Україна, Понеділок 06 травня 2024 20:00
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ПриватБанк ухвалив важливе рішення для власників карт. Стосується і українців за кордоном Фото: ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку карток поштою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток. Доставка "Новою поштою" доступна по всій Україні та у 13 країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Щоб замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу необхідно оформити заявку у Приват24.

Картку можна отримати у відділенні або поштоматі "Нової пошти" по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, у яких закінчується термін дії. Це дозволяє користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки цифрову картку можна оформити у Приват24 та отримати платіжну картку через "Нову пошту" по всій Україні та за кордоном.

На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 28,2 млн з 51,2 млн штук.

ПриватБанк також має 17,3 тисяч банкоматів. Усього в Україні їх 29,1 тисяч штук.

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