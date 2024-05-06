З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список

В Міноборони затвердили список хвороб, згідно з яким особу можуть визнати придатною або непридатною до служби. Серед класифікацій зокрема ВІЛ, туберкульоз та гепатит.

Про те, з якими інфекційними хворобами точно не мобілізують, а в яких випадках чоловік визнається тимчасово непридатним - розписало РБК-Україна , посилаючись на відповідний наказ Міністерства оборони України.

У разі якщо особа хвора на сифіліс, гонококову інфекцію, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз, вона визнається тимчасово непридатною . Потребує лікування.

Під цим поняттям мова йде про інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами).

Стаття Розкладу хвороб включає туберкульоз органів дихання, підтверджений або не підтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний туберкульоз А19.

Сюди відносяться кишкові інфекційні хвороби А00-А09; бактеріальні зоонози А20-А28; інші бактеріальні хвороби А30-А49; спірохетози А68-А69; орнітоз А70; рикетсіози А75-А79; вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи А80-А89; вірусні геморагічні гарячки А90-А99, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок В00-В09; інші вірусні хвороби В25-В34; протозойні хвороби, гельмінтози, інфестації В50-В89; носійство збудника інфекційної хвороби Z22; коронавірусна хвороба U07.1-U07.2.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що з 4 травня в Україні скасовано статус "обмежено придатний" і залишається лише "придатний" та "непридатний".

Раніше ми писали, що в у Міноборони затвердили новий Розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до служби та впорядкували проходження служби обмежено придатними. З повним списком хвороб з якими звільняють від мобілізації - можна ознайомитися тут.

Також ми писали, що з 18 травня в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цієї дати, усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів оновити свої дані.

Детальніше про те, які правила працюють вже зараз і що зміниться з новим законом, РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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