З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список
В Міноборони затвердили список хвороб, згідно з яким особу можуть визнати придатною або непридатною до служби. Серед класифікацій зокрема ВІЛ, туберкульоз та гепатит.
Про те, з якими інфекційними хворобами точно не мобілізують, а в яких випадках чоловік визнається тимчасово непридатним - розписало РБК-Україна, посилаючись на відповідний наказ Міністерства оборони України.
Кишкові інфекційні хвороби, вірусні інфекції
Сюди відносяться кишкові інфекційні хвороби А00-А09; бактеріальні зоонози А20-А28; інші бактеріальні хвороби А30-А49; спірохетози А68-А69; орнітоз А70; рикетсіози А75-А79; вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи А80-А89; вірусні геморагічні гарячки А90-А99, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок В00-В09; інші вірусні хвороби В25-В34; протозойні хвороби, гельмінтози, інфестації В50-В89; носійство збудника інфекційної хвороби Z22; коронавірусна хвороба U07.1-U07.2.
Умови:
- Пункт "А". Якщо вказані хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню, то така особа визнається непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку
- Пункт "Б" - Інші зазначені хвороби та їх наслідки, носійство збудника інфекційної хвороби. Такі особи є тимчасово непридатні. Потребують лікування.
Туберкульоз
Стаття Розкладу хвороб включає туберкульоз органів дихання, підтверджений або не підтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний туберкульоз А19.
Умови:
- Пункт "А". Активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації - особа непридатна до військової служби з виключенням з військового обліку.
- Пункт "Б". Активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування. Такі особи непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців.
- Пункт "В". Клінічно вилікуваний туберкульоз. Особа визнається придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
- Пункт "Г". Залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій - придатний до служби.
Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом
Під цим поняттям мова йде про інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами).
Умова:
У разі якщо особа хвора на сифіліс, гонококову інфекцію, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз, вона визнається тимчасово непридатною. Потребує лікування.
Гепатит
В документі йдеться про усі форми хронічних вірусних гепатитів В15-В19.
Умови:
- Пункт "А". Тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем. Такі особи непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
- Пункт "Б". Хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій. Особа визнається придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
- Пункт "В". Хворі на хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції - придатні до служби.
ВІЛ
Йдеться про хворобу, зумовлену вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) В20-В24, безсимптомне носійство ВІЛ Z21.
Умови:
- Пункт "А". Хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією. Така особа є непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку
- Пункт "Б". Хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією. Такі особи визнаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони
- Пункт "В". Хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією. Особа є придатною до служби.
Грибкові інфекції шкіри тощо
Шоста стаття Розкладу хвороб торкається таких захворювань: мікози та дерматофітії В35-В49.
Умови:
- Пункт "А". Хворі на кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз є тимчасово непридатні. Потребують лікування
- Пункт "Б". Стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування. Особа є тимчасово непридатною. Потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що з 4 травня в Україні скасовано статус "обмежено придатний" і залишається лише "придатний" та "непридатний".
Раніше ми писали, що в у Міноборони затвердили новий Розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до служби та впорядкували проходження служби обмежено придатними. З повним списком хвороб з якими звільняють від мобілізації - можна ознайомитися тут.
Також ми писали, що з 18 травня в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цієї дати, усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів оновити свої дані.
Детальніше про те, які правила працюють вже зараз і що зміниться з новим законом, РБК-Україна писало в окремому матеріалі.
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