ЗСУ контролюють ситуацію навколо Часового Яру, росіян у місті немає, - ОСУВ "Хортиця"

Українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Російської армії в місті немає", - розповів Волошин.

Він також спростував інформацію з мережі про те, що ЗСУ нібито підірвали міст через канал Сіверський Донець - Донбас.

"Навпаки, наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив FPV-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку", - зазначив речник.