Росіяни відремонтували НПЗ у Туапсе, який у січні атакували українські дрони, - Reuters

Нафтопереробний завод "Роснафти" у Туапсе, який є одним з найбільших у Росії, відновив роботу після атаки українських дронів у ніч на 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомили джерела агенства, у кінці квітня нафтопереробний завод у Туапсе нібито закінчив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12, яка має потужність у 250 тисяч барелів на добу.

Станом на початок травня обсяги переробки нафти в Туапсе були на рівні 20 тисяч метричних тонн (146 600 барелів на добу).

Нафтопереробний завод у Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі Росії, який входить у десятку найбільших в країні.