Частина країн ЄС вирішила взяти участь в "інавгурації" Путіна, - Reuters

20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть так звану інавгурацію на черговий президентський термін російського диктатора Володимира Путіна, проте 7 інших країн ЄС нібито планують взяти участь у події, направивши своїх представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про участь Великобританії у спробі легітимізації лідера країни-агресора, яка має пройти у вівторок, наразі інформації немає.

Російські ЗМІ повідомили, що Кремль нібито запросив глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві.

Неназваний європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн направлять своїх представників.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель був проти участі блоку в заході, заявив речник Петер Стано в Брюсселі.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не братиме участі в "інавгурації".

Країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у Москві, категорично виключили відвідання вказаного заходу.

"Ми вважаємо, що ізоляція Росії, а особливо її злочинного лідера, має бути продовжена. Для Литви неприйнятна участь в інавгурації Путіна. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться з російською агресією", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

"Вибори" в Росії і легітимність Путіна