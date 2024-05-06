До банку ходити не треба. Українці можуть заплатити за комуналку з телефону
Здійснювати банківські операції без відвідання відділення можна, здійснивши телефонний дзвінок. У ПриватБанку діє послуга "Платежі за телефоном".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Як здійснити платіж
- Крок 1. Наберіть номер 3700 з мобільного телефону.
- Крок 2. Оберіть меню "Платежі за телефоном".
- Крок 3. Оберіть необхідний тип операції.
За безкоштовним телефоном 3700 можна здійснити будь-який платіж:
- погасити кредит;
- перерахувати гроші між картками чи рахунками,
- придбати автобусні квитки на всі напрямки по Україні та авіаквитки на внутрішні та міжнародні рейси.
Після оплати квитка на потяг надійде SMS і лист на е-mail з QR-кодом квитка. Роздрукувати квиток можна у відділенні ПриватБанку або за допомогою термінала самообслуговування (меню "Мої квитки"), або вдома.
Послуга "Платежі за телефоном"
Усі дзвінки з мобільних телефонів на номер 3700 безкоштовні. Комісія за платежі така ж або навіть нижча, ніж у касах відділень.
Усі платежі проводяться протягом одного робочого дня після дзвінка.
Платежі приймаються тільки з номера, що зазначений в договорі під час оформлення картки.
Нагадаємо, державний ПриватБанк є найбільшим банком за кількістю клієнтів в Україні. Він обслуговує 28,2 млн банківських карт - це більше половини в Україні. Банк другий в Україні за кількістю відділень - 1127.