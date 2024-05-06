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До банку ходити не треба. Українці можуть заплатити за комуналку з телефону

Україна, Понеділок 06 травня 2024 21:00
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До банку ходити не треба. Українці можуть заплатити за комуналку з телефону Фото: заплатити з телефону можна за комуналку  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Здійснювати банківські операції без відвідання відділення можна, здійснивши телефонний дзвінок. У ПриватБанку діє послуга "Платежі за телефоном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як здійснити платіж

  • Крок 1. Наберіть номер 3700 з мобільного телефону.
  • Крок 2. Оберіть меню "Платежі за телефоном".
  • Крок 3. Оберіть необхідний тип операції.

За безкоштовним телефоном 3700 можна здійснити будь-який платіж:

  • погасити кредит;
  • перерахувати гроші між картками чи рахунками,
  • придбати автобусні квитки на всі напрямки по Україні та авіаквитки на внутрішні та міжнародні рейси.

Після оплати квитка на потяг надійде SMS і лист на е-mail з QR-кодом квитка. Роздрукувати квиток можна у відділенні ПриватБанку або за допомогою термінала самообслуговування (меню "Мої квитки"), або вдома.

Послуга "Платежі за телефоном"

Усі дзвінки з мобільних телефонів на номер 3700 безкоштовні. Комісія за платежі така ж або навіть нижча, ніж у касах відділень.

Усі платежі проводяться протягом одного робочого дня після дзвінка.

Платежі приймаються тільки з номера, що зазначений в договорі під час оформлення картки.

Нагадаємо, державний ПриватБанк є найбільшим банком за кількістю клієнтів в Україні. Він обслуговує 28,2 млн банківських карт - це більше половини в Україні. Банк другий в Україні за кількістю відділень - 1127.

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