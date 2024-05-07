Німеччина готова оперативно направити 35 тисяч військових для підтримки союзників, - Шольц

Німеччина готова оперативно розгорнути свої сили задля підтримки союзників у кількості 35 тисяч підготовлених військовослужбовців.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

За його словами, Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, і на цьому фоні Бундесвер підтверджує свою відданість обороні Північно-Східної та Центральної Європи.

"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що ситуація з безпекою у країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін взяв на себе завдання щодо захисту повітряного простору Естонії, а цього року – і Латвії.

Шольц також наголосив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".