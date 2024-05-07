Німеччина готова оперативно направити 35 тисяч військових для підтримки союзників, - Шольц
Німеччина готова оперативно розгорнути свої сили задля підтримки союзників у кількості 35 тисяч підготовлених військовослужбовців.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
За його словами, Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, і на цьому фоні Бундесвер підтверджує свою відданість обороні Північно-Східної та Центральної Європи.
"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц.
Він також зазначив, що ситуація з безпекою у країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін взяв на себе завдання щодо захисту повітряного простору Естонії, а цього року – і Латвії.
Шольц також наголосив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".
Країни ЄС мають намір створити сили швидкого реагування
Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж хоче створити сили швидкого реагування на захист європейських жителів. Вони виконуватимуть завдання, у яких некомпетентний Північноатлантичний альянс.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також сказав, що Євросоюз має взяти на себе відповідальність щодо зміцнення власної оборони на тлі того, що Сполучені Штати сфокусовані на протистоянні з Китаєм. При цьому він додав, що розмови про армію ЄС створюють непотрібну плутанину, оскільки передбачають об'єднання національних армій, чого, на його думку, ніколи не станеться.
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