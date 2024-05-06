ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та США обговорили гарантії безпеки: угоду хочуть фіналізувати цього місяця

Київ, Понеділок 06 травня 2024 23:14
UA EN RU
Україна та США обговорили гарантії безпеки: угоду хочуть фіналізувати цього місяця Фото: Україна провела переговори про гарантії безпеки із США (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Переговори провів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу - відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо прискорити процес, щоб фіналізувати укладання двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", - заявив Єрмак.

Як зазначили в ОП, сторони обговорили найбільш принципові пункти угоди та формулювання низки питань.

Також у ході переговорів учасники визначились із датою наступного раунду.

Гарантії безпеки для України

Варто зауважити, що Україна веде переговори щодо угоди щодо гарантій безпеки із США ще з минулого року. Діалог призупинився під час того, як Конгрес не міг ухвалити законопроект про фінансування для допомоги Україні.

Нещодавно діалог поновився. Третій раунд відбувся 29 квітня. Тоді в ОП відзначили суттєвий прогрес у процесі підготовки угоди.

До речі, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки із низкою країн Заходу. Серед них Британія, Німеччина, Франція і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні Гарантії безпеки
NEWS
З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список
З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках