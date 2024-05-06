Україна та США обговорили гарантії безпеки: угоду хочуть фіналізувати цього місяця
Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Переговори провів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу - відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо прискорити процес, щоб фіналізувати укладання двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", - заявив Єрмак.
Як зазначили в ОП, сторони обговорили найбільш принципові пункти угоди та формулювання низки питань.
Також у ході переговорів учасники визначились із датою наступного раунду.
Гарантії безпеки для України
Варто зауважити, що Україна веде переговори щодо угоди щодо гарантій безпеки із США ще з минулого року. Діалог призупинився під час того, як Конгрес не міг ухвалити законопроект про фінансування для допомоги Україні.
Нещодавно діалог поновився. Третій раунд відбувся 29 квітня. Тоді в ОП відзначили суттєвий прогрес у процесі підготовки угоди.
До речі, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки із низкою країн Заходу. Серед них Британія, Німеччина, Франція і не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.