У США відреагували на ядерні погрози Путіна та дали диктатору пораду

У США відреагували на погрозливу риторику Кремля, який запланував проведення військових навчань із застосуванням ядерної зброї. У Вашингтоні порадили російському диктатору Володимиру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

"Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська", - заявив Кірбі.

При цьому він зауважив, що зараз у Білому домі не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри погрози країни-агресора.

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - акцентував Кірбі.

Своєю чергою про те, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання РФ ядерної зброї проти України, сказав і речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також - жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - сказав Міллер.

Ядерні погрози Росії