Українці у квітні купили майже 20 тисяч машин із пробігом: список найпопулярніших авто

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Порівняно з квітнем 2023 року кількість реєстрацій таких авто збільшилася на 30%. У той же час, по відношенню до попереднього місяця цей показник зменшився на 6%. Найбільша частка у цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 48%.

У свою чергу, на машини з дизельними моторами припадає 24%, частка електромобілів становить 17%, а на авто з ГБО та гібриди довелося 6 та 5% відповідно. Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених машин із пробігом залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1106 шт.

Renault Megane – 916 шт.

Skoda Octavia – 732 шт.

Volkswagen Passat – 586 шт.

Volkswagen Tiguan - 511 шт.

Nissan Leaf - 497 шт.

Nissan Rogue – 482 шт.

Audi Q5 – 466 шт.

Tesla Model 3 – 414 шт.

Audi A4 – 373 шт.

Примітно, що середній вік машин, які були поставлені на перший облік у квітні, становить 9,3 роки. Усього з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тисяч легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.