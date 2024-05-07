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Українці у квітні купили майже 20 тисяч машин із пробігом: список найпопулярніших авто

Вівторок 07 травня 2024 03:34
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Українці у квітні купили майже 20 тисяч машин із пробігом: список найпопулярніших авто Фото: українці у квітні ввезли 20 тисяч машин із пробігом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Українці у квітні придбали понад 19,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом, ввезених з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з квітнем 2023 року кількість реєстрацій таких авто збільшилася на 30%. У той же час, по відношенню до попереднього місяця цей показник зменшився на 6%. Найбільша частка у цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 48%.

У свою чергу, на машини з дизельними моторами припадає 24%, частка електромобілів становить 17%, а на авто з ГБО та гібриди довелося 6 та 5% відповідно. Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених машин із пробігом залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 1106 шт.
  • Renault Megane – 916 шт.
  • Skoda Octavia – 732 шт.
  • Volkswagen Passat – 586 шт.
  • Volkswagen Tiguan - 511 шт.
  • Nissan Leaf - 497 шт.
  • Nissan Rogue – 482 шт.
  • Audi Q5 – 466 шт.
  • Tesla Model 3 – 414 шт.
  • Audi A4 – 373 шт.

Примітно, що середній вік машин, які були поставлені на перший облік у квітні, становить 9,3 роки. Усього з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тисяч легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

В Україні зростає попит на електромобілі

Протягом першого кварталу поточного року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону легкових автомобілів з пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку в сегменті імпортованих автомобілів до 5 років зайняли електромобілі з часткою вторинного ринку в 40%.

Раніше повідомлялося, що у березні українці придбали понад 4,4 тисячі електромобілів. Порівняно з березнем минулого року попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 4337 штук, з яких нові припало 900 машин.

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Електромобілі Автомобільний ринок Volkswagen Skoda
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