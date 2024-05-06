Поїзди стоять годинами. Що українцям не можна везти до Словаччини: повний список забороненого

При в'їзді до Словаччини поїздом митний та паспортний контроль здійснюється на кордоні. Його тривалість залежить від того, чи є заборонені товари та особисті предмети, а затримка поїзда може спричинити штраф до 5 000 євро.

Про те, що не можна провозити до Словаччини, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт чеської компанії RegioJet .

Чому стоять поїзди та що загрожує за затримку

Чеська залізнична компанія RegioJet, яка у співпраці з українськими партнерами здійснює рейси з України до Словаччини та Чехії, нагадує: тривалість контролю на кордоні залежить від самих пасажирів.

Тобто продовжити подорож без затримок дозволить дотримання обов'язків. Таких як обмеження кількості товару (сигарети та алкоголь) або виключення заборонених предметів - м'яса, молока, фруктів та овочів.

Порушення цих вимог може спричинити:

значну затримку поїзда

висадку пасажира та відмову у перевезенні

вилучення та знищення товару

заборону на можливість в'їзду до ЄС

звинувачення у правопорушенні чи кримінальному злочині

Штраф до 5000 євро

У поїздку потрібно брати лише ті речі (товари, предмети та подарунки), які відповідають правилам. Компанія зазначає, що невідповідальна поведінка може затримати поїзд, яким їдуть ще 150 пасажирів.

У транспортних умовах RegioJet (як і інших перевізників) є штрафи. Хвилина затримки поїзда обійдеться в 1000 чеських крон - 40 євро або майже 1700 гривень. Таким чином, затримка поїзда на дві години загрожує штрафом майже 5000 євро.

Що заборонено провозити

Заборонено провозити до Словаччини:

рослини (у тому числі саджанці)

фрукти

овочі

м'ясо та м'ясні продукти

молоко та молочні продукти

квіти чи насіння без фітосанітарного сертифіката

Недекларування цих товарів може призвести до штрафів чи правових заходів. Продукція підлягає вилученню та подальшому знищенню.

Заборона не стосується дитячого харчування, сухого молока для немовлят та спеціальних дієтичних продуктів.

Обмеження на особу

Під обмеження на одну особу потрапляють товари на 300 євро для дорослого та на 150 євро для особи молодше 15 років.

Також заборонено провозити понад 40 сигарет, 20 сигарил, 10 сигар, понад 50 грамів тютюну та понад дві пачки бездимних тютюнових виробів.

Є обмеження і щодо алкоголю. Наприклад, напої міцністю вище 22% - 1 літр, 22% і менше - 2 літри. Дозволяється провозити 4 літри вина, 2 літри ігристого вина та 16 літрів пива.

Можна провозити у таких комбінаціях. Наприклад, одну сигару, дві сигарили, 20 сигарет та 15 грамів тютюну. Або 0,5 літра алкоголю з міцністю вище 22% та 1 літр напою міцністю до 22%.

Ці обмеження стосуються пасажирів 17 років і більше. Тим, хто молодший, перевезення тютюнових виробів та алкоголю заборонено.

Що треба для перевезення тварин

Необхідна відповідна документація. Тобто паспорт домашнього вихованця чи інший альтернативний документ. Провозити у спальних вагонах заборонено.

Якщо багато готівки

При перевезенні грошей в еквіваленті 10 000 євро або більше, суму необхідно задекларувати. Для цього треба звернутися до митника та заповнити відповідну форму.