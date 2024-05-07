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Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці "доплачувати" за іноземну мову

Вівторок 07 травня 2024 06:00
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Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці "доплачувати" за іноземну мову Фото: знання англійської мови є перевагою в резюме (freepik.com)
Автор: Анна Березіна

Володіння англійською мовою підвищує шанси на працевлаштування. На ринку праці України з'являється все більше вакансій з відповідною вимогою до кандидатів. До того ж знання іноземної мови дозволяє претендувати на високооплачувані посади.

Більше про вимоги щодо англійської у вакансіях, чи впливає її знання на рівень зарплати та для яких спеціалістів іноземна мова невдовзі може стати обов'язковою, – в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці використовувалися: коментар аналітикині порталу пошуку роботи Work.uа Євгенії Кузенкової, вакансії на Work.uа, законопроєкт №9432.

Зміст:

Запит зростає. Як змінюються вимоги щодо знання англійської

Володіння англійською мовою – поширена вимога до кандидатів у вакансіях на ринку праці України. Ця тенденція спостерігається все частіше.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна аналітикиня Work.uа Євгенія Кузенкова, від місяця до місця кількість вакансій на порталі із вимогою про знання англійської мови зростає. Якщо у грудні 2023 року таких вакансій було 6 725, то у березні 2024 року – вже 9 913.

Частіше роботодавці вказують, що шукають фахівців із рівнем володіння мови "середній" чи "вище середнього".

Не лише IT. В яких сферах потрібна іноземна мова

Найбільше вакансій із вимогою до знання англійської мови на порталі Work.ua розміщено у категоріях:

  • IT, комп'ютери, інтернет
  • Маркетинг, реклама, PR
  • Продаж, закупівля
  • Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки
  • Логістика, склад, ЗЕД

Проте це загальні показники, і якщо дивитися глибше, то картинка трохи інакша, наголошує експертка.

Наприклад, вільне володіння англійської найчастіше вимагається у вакансіях з категорії "Освіта, наука". Це, власне, перекладачі та викладачі англійської.

За рівнями володіння англійською "просунутий", "середній", "вище середнього" найбільше вакансій для айтівців, маркетологів, фахівців з продажу.

Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці &quot;доплачувати&quot; за іноземну мовуСкриншот work.ua

А от для "початкового" рівня передбачено чимало вакансій у сфері обслуговування та готельно-ресторанному бізнесі.

Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці &quot;доплачувати&quot; за іноземну мову

Скриншот work.ua

Як впливає знання англійської на рівень зарплати

Щоб дати точну відповідь на питання, чи пропонують вищу зарплату кандидатам зі знанням англійської, треба було б знайти дві ідентичні вакансії, які будуть відрізнятися лише вимогою про володіння мовою. Але це неможливо.

"Водночас сфери, в яких англійська вимагається, в цілому є високооплачуваними: середня зарплата тут вища, ніж на ринку праці загалом", – пояснила Євгенія Кузенкова.

До того ж посади, де необхідна англійська, часто є:

  • керівними;
  • передбачають роботу на ринок США чи Європи.

Це вже саме собою є фактором зростання зарплати.

До прикладу, за вакансією керівника відділу продажів маркетингової компанії у сфері будівництва, що працює зі США, пропонують зарплату до 156 тис. грн. Проте вимогою є вільна розмовна англійська та повне розуміння співрозмовника на слух.

Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці &quot;доплачувати&quot; за іноземну мовуСкриншот work.ua

Спеціаліст з моніторингу та підтримки у неурядовій організації, яка реалізує гуманітарні проєкти в Україні, може отримувати зарплату від 80 тис. грн. Від кандидата очікують володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 (вище середнього).

Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці &quot;доплачувати&quot; за іноземну мову

Скриншот work.ua

Англійська для роботи стане обов'язковою? Рада готує важливі нововведення

Майже рік тому, у червні 2023, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо застосування англійської мови. Його ініціював президент Володимир Зеленський.

У документі пропонується закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування в Україні, а також зобов'язати володіти нею держслужбовців, працівників правоохоронної системи.

Зокрема знання англійської мови вимагатимуть від претендентів на наступні посади:

  • держслужбовці категорії "А" (вищі керівники) – держсекретар Кабміну, його заступники, держсекретарі міністерств, керівництво центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, та їхні заступники;

  • держслужбовці категорії "Б" (заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів) та "В" (інші посади, не віднесені до категорій "А" та "Б");

  • голови місцевих державних адміністрацій та їхні заступники;

  • військовослужбовці офіцерського складу на контракті (за переліком Кабміну);

  • поліцейські середнього та вищого складу Нацполіції, начальники інших правоохоронних органів;

  • прокурори;

  • співробітники податкових та митних органів;

  • керівники державних підприємств.

Законопроєкт щодо застосування англійської мови був прийнятий за основу і наразі очікує на друге читання.

Знання англійської – перевага. Чи готові роботодавці &quot;доплачувати&quot; за іноземну мовуСтатус проходження законопроєкту (скриншот itd.rada.gov.ua)

Варто зазначити, що в разі прийняття норми закону набудуть чинности лише за 2-4 роки після скасування воєнного стану в Україні.

Докладно про новий закон щодо статусу англійської мови в Україні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, кому треба буде піти на курси англійської мови коли почнуть діяти нові вимоги.

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