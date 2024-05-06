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Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли країна почне передавати Україні F-16

Понеділок 06 травня 2024 20:35
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Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли країна почне передавати Україні F-16 Архівне фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди почнуть передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Це станеться слідом за Данією.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - сказала вона.

За словами міністра оборони, зараз українські воїни проходять навчання в Данії, США та інших країнах. Уже влітку Данія повинна буде поставити перші літаки в Україну, якщо цьому нічого не завадить.

"І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16. Тож після літа і далі їх будуть партіями перекидати в Україну", - сказав Кайса Оллонгрен.

Поставки Україні F-16 від Нідерландів

Нідерланди вирішили передати Україні партію винищувачів минулого року, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

У лютому стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

Уже у квітні Оллонгрен повідомила, що перші поставки Україні винищувачів F-16 мають розпочатися вже цього року.

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