Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли країна почне передавати Україні F-16
Нідерланди почнуть передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Це станеться слідом за Данією.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - сказала вона.
За словами міністра оборони, зараз українські воїни проходять навчання в Данії, США та інших країнах. Уже влітку Данія повинна буде поставити перші літаки в Україну, якщо цьому нічого не завадить.
"І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16. Тож після літа і далі їх будуть партіями перекидати в Україну", - сказав Кайса Оллонгрен.
Поставки Україні F-16 від Нідерландів
Нідерланди вирішили передати Україні партію винищувачів минулого року, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
У лютому стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.
Уже у квітні Оллонгрен повідомила, що перші поставки Україні винищувачів F-16 мають розпочатися вже цього року.
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