Армія Ізраїлю завдала точкових ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС у Рафаху

Армія Ізраїлю завдала точкових ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС у східній частині міста Рафах на півдні Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю та Haaretz .

Член військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц також заявив, що військова операція в Рафасі є невід'ємною частиною постійних зусиль щодо повернення викрадених бойовиками ХАМАС мирних жителів Ізраїлю. Він також зазначив, що кожне рішення буде передано на розгляд військового кабінету, і в них не буде жодних політичних міркувань.

"Сьогодні ввечері ми закликаємо тих, хто знаходиться в конкретних районах, про які ми повідомили та сповістили всіма засобами – радіо, ЗМІ, Інтернет та листівки – у східному Рафаху, рухатися у бік розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі. вони отримають повну гуманітарну допомогу і де їм буде надано воду, їжу, медичне обладнання та дах", - заявив офіційний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

В армії Ізраїлю закликали мирних жителів східної частини Рафаха проїхати до гуманітарної зони для отримання першої допомоги та укриття.

Що передувало

Рафах - місто на півдні сектора Газа біля кордону з Єгиптом. На сьогоднішній день це єдиний підконтрольний ХАМАС регіон Сектору Газа після того, як ізраїльська армія зайняла всі інші частини анклаву. У місті знаходяться 1,5 млн біженців з інших частин регіону.

Останнім часом високопосадовці та військові генерали Ізраїлю все частіше заявляли про намір провести військову операцію в Рафаху. Вони пояснювали необхідність військового вторгнення до міста тим, що серед цивільного населення ховаються бойовики ХАМАС, а також повністю знищити терористичне угруповання.

Учора, 6 травня, стало відомо, що ізраїльські військові почали закликати мешканців Рафаха до евакуації зі східних кварталів перед запланованим наступом ЦАХАЛу на місто. Армія Ізраїлю почала розкидати листівки у східній частині Рафаха, надсилати текстові повідомлення та дзвонити палестинцям з інструкціями з евакуації.

Днем раніше, за даними джерел Axios, США призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю, намагаючись у такий спосіб відстрочити наступ ЦАХАЛ на Рафах.

Наприкінці березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун представив альтернативу наземному наступу Армії оборони Ізраїлю на місто Рафах. ЗМІ повідомляли, що адміністрація Білого дому закликала уряд Ізраїлю відмовитись від повномасштабного наступу на населений пункт.

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