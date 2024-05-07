10 захопливих Android-ігор на різний смак для телефона і планшета

Сьогодні на телефонах і планшетах можна грати в ігри, які своїми сюжетами і графікою часто не поступаються іграм, доступним на консолях і ПК. Хочете просту гру, в яку можна зануритися на п'ять хвилин, чекаючи в черзі? Будь-ласка. Прагнете провести кілька годин, занурившись у серйозну рольову гру? Таких теж достатньо.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 10 найзахопливіших Android-ігор - від шутерів та RPG до головоломок - які ви прямо зараз можете завантажити у Google Play. При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Pocket-lint, Android Police, PCMag.