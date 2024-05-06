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90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України, - Шольц

Понеділок 06 травня 2024 23:43
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90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України, - Шольц Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав попередню пропозицію ЄС, заявивши, що близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Важливо, що ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а у всьому світі", — сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

Використання заморожених активів РФ на користь України

Наразі західні країни заморозили близько 300 млрд доларів російських активів. Варіант з конфіскацією фактично відкинутий через можливу незаконність таких дій. Натомість розглядається використання на підтримку України прибутку, тобто відсотків, від цих активів.

Остаточне рішення має бути прийнято на саміті G7 в Італії у червні.

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна, ймовірно, вже до кінця 2024 року зможе отримати прибуток від російських активів, які заморозили країни Заходу.

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