90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав попередню пропозицію ЄС, заявивши, що близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Важливо, що ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а у всьому світі", — сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

Наразі західні країни заморозили близько 300 млрд доларів російських активів. Варіант з конфіскацією фактично відкинутий через можливу незаконність таких дій. Натомість розглядається використання на підтримку України прибутку, тобто відсотків, від цих активів.

Остаточне рішення має бути прийнято на саміті G7 в Італії у червні.

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна, ймовірно, вже до кінця 2024 року зможе отримати прибуток від російських активів, які заморозили країни Заходу.

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