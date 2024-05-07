Ніс загрозу для кораблів. Збройні сили США збили дрон хуситів у Червоному морі

Збройні сили США знищили ударний безпілотник, запущений єменськими хуситами в Червоному морі в ніч з 6 на 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центрального командування збройних сил США.

Зазначається, що вживані американськими військовими заходи спрямовані на забезпечення захисту судноплавства та посилення безпеки у міжнародних водах регіону.

"Приблизно о 10:47 6 травня 2024 року сили Центрального командування США успішно атакували та знищили одну безпілотну повітряну систему, запущену підтримуваними Іраном терористами-хуситами над Червоним морем", - йдеться у заяві на сайті командування.

Стверджується, що дрон-камікадзе представляв безпосередню загрозу для американських військових кораблів та торгових суден у регіоні.

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року бойовики угруповання хуситів, які контролюють частину Ємену, регулярно завдають ударів ударними дронами та ракетами різних типів торговельних суден та військових кораблів різних країн в Аденській та Баб-ель-Мандабській протоках, а також у Червоному морі.

Небезпека для судноплавства, що різко зросла, змусила низку логістичних компаній перенаправити маршрути суден в обхід Африки, що викликало подорожчання низки товарів на ринках Європи та Азії. Для відбиття атак бойовиків США та союзники створили велику коаліцію, до якої увійшли різні країни, зацікавлені у підвищенні безпеки у регіоні.

Так, минулого місяця хусити повідомили нібито про збиття американського безпілотника MQ-9 у повітряному просторі Ємену.

Тим часом у підконтрольних бойовикам-хуситам районах Ємену американські військові знищили надводний дрон та повітряний безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.