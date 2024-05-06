В Луганській області скаржаться, що росіяни винищують місцеве населення (перехоплення)

Мешканці Луганської області незадоволені тим, що росіяни відправляють місцеве населення на забій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жінка, яка мешкає у селі Новоборове Луганської області, розповідає про те, що армію окупантів готують до наступу.

Також вона поскаржилася на дії російського військового командування.

"Та ось Київ ніяк не розбомблять, один раз довбанули. Вони населення їх бережуть, а наше населення нехай помирає. У них політика", - розповідає жінка.

При цьому вона додала, що "навіть нема з ким повстання підняти", тому що немає достатньої кількості людей.