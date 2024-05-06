З троном та аквадискотекою. Журналісти показали "палац Путіна" зсередини

"Палац" російського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком, який став відомим ще у 2021 році, реконструювали. З'явилося відео, як виглядає будівля зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування російського Фонду боротьби з корупцією та "Проекту".

За інформацією авторів розслідування, реконструкція палацу завершилася ще у лютому-березні 2023 року. Будівля досі призначена для Путіна, хоча у 2021 році російський олігарх Аркадій Ротенберг запевняв, що там облаштують апарт-готель.

Журналісти оприлюднили приховану зйомку того, як "палац" виглядає зсередини. Зокрема, там збереглася аквадискотека, масажні кабінети, басейн, парильня, кріосауна і не тільки. Також у будівлі розмістили театр для Путіна.

На території "палацу Путіна" збудували і каплицю з мармуровою підлогою та темними шпалерами. Також у цьому приміщенні - великий іконостас та стасидія - трон для диктатора, щоб він сидів там під час тривалих служб. Раніше у церквах розміщували такі трони для царів.

Як зазначили автори розслідування, реконструкція практично не торкнулася кальянної із жердиною для стриптизу - там лише замінили паркет на ковролін.

Загалом у палаці 11 спалень. В основних спальнях - статуї, бюсти та дорогі предмети інтер'єру, які були зроблені у країнах Заходу. Загальна площа основних спалень - 275 квадратних кілометрів.

У розслідуванні сказано, що гроші на будівництво та утримання палацу "надають" державні компанії під виглядом неіснуючих послуг. Структури компанії "Транснефть", яку очолює близький до Путіна Микола Токарєв, нібито орендують у "палаці" нежитлові приміщення за 25 та 30 млн рублів на місяць (274 тисячі доларів та 328 тисяч 800 доларів).