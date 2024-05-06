ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фронт, виробництво зброї і не тільки. Зеленський провів засідання Ставки

Україна, Понеділок 06 травня 2024 20:06
UA EN RU
Фронт, виробництво зброї і не тільки. Зеленський провів засідання Ставки Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 6 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорювалося постачання і виробництво озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook.

Першим на засіданні Ставки обговорювали питання фронту, президент заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

"Він був на передовій, безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики і потреби. Готуємося", - сказав Зеленський.

Також була також доповідь про власне виробництво зброї та комплектацію українських бригад. Президент заявив, що робиться все, щоб дати більше зброї для українських воїнів.

"Окремо обговорили постачання від партнерів: строки постачання і можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика - реальне отримання зброї нашими воїнами", - додав президент.

Візит Сирського на передову

Сьогодні головком ЗСУ повідомив, що останні два дні провів на передовій. Він уточнив, що росіяни ведуть свій головний удар на Курахівському та Покровському напрямках у Донецькій області.

Генерал додав, що українським воїнам необхідно утримати займані рубежі і всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список
З якими інфекційними хворобами не можуть мобілізувати: список
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках