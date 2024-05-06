Як довго можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися

Як довго можна зберігати салати, щоб не отруїтися - питання важливе і нині актуальне як ніколи, адже після Великодніх свят у холодильниках декого з українців можуть залишатися різні заправлені страви.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NTA, Ukr.Media, "Інформатор".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, впродовж якого часу безпечно зберігати салати у холодильнику.

Як довго "живуть" салати, заправлені сметаною чи майонезом

В цілому термін зберігання того чи іншого салату залежить від його складових та заправки.

Якщо говорити про білі соуси, найменш "витривалими" вважаються заправки на основі натурального йогурту чи сметани. За кімнатної температури страви з ними можуть прокиснути вже впродовж години-двох. У холодильнику ж (за температури близько 2-4 градусів за Цельсієм) вони збережуть відносну свіжість впродовж кількох годин - до шести годин максимум.

Салати, заправлені майонезним соусом, зберігаються дещо довше.

Страви, заправлені домашнім майонезом (зробленим власноруч), можуть залишатися їстівними в холодильнику впродовж 4-8 годин. Салати, заправлені магазинним майонезом, можна вживати впродовж 6-9 годин (у крайньому разі - до доби).

Так, на думку дієтолога Оксани Вольскої, заправлений салат олівє можна зберігати впродовж 4 годин, а шубу і крабовий салат - впродовж 24 годин.

Скільки часу зберігаються салати, заправлені олією

Термін зберігання салатів, заправлених олією (навіть у поєднанні з іншими інгредієнтами), дещо довший.

Наприклад зберігати салат Цезар можна впродовж двох діб. Однак оскільки у його складі наявні сухарики та листя салату, краще все ж з’їдати його впродовж першого дня (інакше він просто не смакуватиме - сухарики розм'якнуть, а листя салату зів'яне і може навіть почорніти).

Якщо ж до складу страви входять більш "пружні" інгредієнти (огірки, цибуля, помідори тощо), а заправлений салат чистою олією, зберігати його у холодильнику можна впродовж 2-3 днів. Хоча смакові якості від цього зовсім не "виграють", адже кожен із інгредієнтів "пустить сік" і буквально знищить відчуття свіжості.

Експерти радять - якщо ви плануєте зберігати ту чи іншу страву впродовж тривалого часу, найкраще не змішувати всі її компоненти одразу.

Нарізані й розкладені по різних місткостях інгредієнти зберігаються в холодильнику впродовж 3-4 днів. А вже перемішати їх і додати необхідний соус можна безпосередньо перед вживанням.