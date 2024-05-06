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Польський суддя втік до Білорусі за притулком. Варшава перевірить його на шпигунство

Понеділок 06 травня 2024 21:37
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Польський суддя втік до Білорусі за притулком. Варшава перевірить його на шпигунство Архівне фото: польський суддя втік до Білорусі за притулком (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Польщі перевірять суддю Варшавського адміністративного суду на предмет шпигунства. Він утік до Білорусі та попросив політичного притулку.

Про це заявив представник прокуратури Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про суддю Томаша Шмідта, який попросив притулку в Білорусі й аргументував це тим, що діяв на знак протесту проти "політики Польщі щодо Росії та Білорусі".

Тому прокурори перевірять, чи не займався Шмідт шпигунською діяльністю проти Польщі. Видання вказує, що згідно з календарем судових засідань Варшавського адміністративного суду, наступного місяця Шмідт мав винести рішення у справах щодо видачі дозволів на секретну інформацію про діяльність НАТО і Євросоюзу.

"Це питання потребує негайного роз'яснення", - сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило, що перевіряє обсяг конфіденційної інформації, до якої мав доступ Шмідт.

Агенти Білорусі та Росії в Польщі

Правоохоронці Польщі не вперше стикаються із затриманням ворожих агентів і шпигунів на території своєї країни. І здебільшого йдеться про громадян Росії або Білорусі.

У січні Польща затримала білоруску, яка протягом місяців надавала КДБ інформацію про членів діаспори Білорусі.

А нещодавно агента військової розвідки РФ у Польщі засудили до тюремного ув'язнення. Він шпигував за військовим.

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