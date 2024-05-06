У Міноборони назвали шість видів доплат для українських військових

Українські військові можуть отримати шість видів додаткової винагороди за участь в обороні від російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Укрінформу " заявила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Перший вид доплат

За її словами, перший вид доплат - це 100 тисяч гривень на місяць для тих військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Також така винагорода передбачена для тих, хто забезпечує заходи з безпеки і оборони, перебуваючи в районі фронту, в тому числі в окупації.

"Така виплата зберігається для сімей полонених, які зникли безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій, пов'язаних із захистом Батьківщини", - додала Калмикова.

Другий вид доплат

Доплати у розмірі 50 тисяч гривень можуть отримати ті військові, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ чи штабу тактичної групи у пункті управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

"Це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, які ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу", - розповіла заступник міністра.

Вона уточнила, що перелік таких органів військового управління затверджує головнокомандувач ЗСУ чи начальник Генштабу ЗСУ.

Третій вид доплат

Ще одні доплати у розмірі 30 тисяч гривень передбачені для військових, які виконують бойові чи спеціальні завдання відповідно до наказів.

Це стосується:

військових, що діють в угрупованнях Сил оборони держави, резерву головнокомандувача, розгорнутих пунктів управління Генштабу;

військових, що захищають об'єкти критичної інфраструктури;

військових, які забезпечують угруповання захисників, які перебувають у районах ведення бойових дій.

Четвертий вид доплат

Доплати у розмірі 70 тисяч Кабмін затвердив нещодавно. Їх отримують ті, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом - у першому ешелоні оборони чи наступу.

Також винагороди отримують військові, які виконують завдання в окупації або на території ворога.

Доплати не прив'язуються до конкретного місяця - 70 тисяч можна отримати лише тоді, коли набереться 30 днів виконання завдань.

П'ятий вид Доплат

Доплати у розмірі від 15 тисяч до 30 тисяч гривень призначено для інструкторів у навчальних військових частинах.

Шостий вид Доплат

Чергові доплати передбачені для курсантів військових вишів, вони становлять 2350 гривень.