У Сумській області громада занурилася у блекаут після ударів РФ

Російські війська сьогодні, 6 травня, вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення цілої громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

В ОВА додали, що рятувальники та енергетики працюють у режимі 24/7. Людей закликали економно витрачати електроенергію і закликали бути акуратними під час повітряних тривог.

Зазначається, що сьогодні о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді.

Що передувало

Уночі російські війська здійснили удар по території Сумської області. Під обстрілом опинилася енергоінфраструктура.

Уже сьогодні начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що Суми можуть залишитися без води через припинення роботи Пришибського водозабору.

Що відомо про наслідки атаки на Суми та область і яка там ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.