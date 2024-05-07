У РФ затримали американського військового: у чому його намагаються звинуватити
У Росії минулими вихідними затримали військовослужбовця США, який приїхав до Росії з Південної Кореї з особистих справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За даними видання, його нібито підозрюють у крадіжці. Джерела у Держдепі зазначають, що військовослужбовець – старший сержант. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Росія повідомила про те, що сталося, американську сторону. Посольство США в Росії домагається консульського доступу до свого громадянина, зазначає телеканал.
Чоловік проходив службу у складі американського контингенту у Південній Кореї та приїхав до Росії самостійно. Представник Міністерства оборони США Синтія Сміт уточнила, що солдата було затримано у Владивостоці за "звинуваченням у скоєнні злочину".
"Росія повідомила Держдепартамент США про затримання відповідно до Віденської конвенції. Армія повідомила його сім'ю, а Держдепартамент надає солдату відповідну консульську підтримку", - сказала Сміт.
Представник армії США у розмові з журналістами NBC News підтвердив затримання військового та уточнив, що інцидент стався у Владивостоці. Ім'я затриманого та інші подробиці наразі невідомі.
Арешти американців у РФ
В останні роки РФ затримала кілька громадян США, намагаючись звинуватити їх у різних злочинах, частину з них відпустили. Найвідомішими є арешти Евана Гершковича та Пола Вілана.
Гершкович є репортером Wall Street Journal. Він близько шести років жив у Москві, висвітлював події в Росії та Україні, але був затриманий працівниками ФСБ РФ та заарештований за звинуваченнями у шпигунстві, які сам журналіст, а також уряд США категорично заперечують.
У свою чергу, Вілан – ветеран морської піхоти США. Його помістили до в'язниці в РФ за такими ж звинуваченнями у шпигунстві. Він повністю заперечує звинувачення, висунуті російською владою.
Наприкінці 2023 року повідомлялося, що Росія відхилила пропозицію США щодо звільнення американських громадян Евана Гершковича та Пола Вілана.
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