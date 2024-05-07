У РФ затримали американського військового: у чому його намагаються звинуватити

У Росії минулими вихідними затримали військовослужбовця США, який приїхав до Росії з Південної Кореї з особистих справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За даними видання, його нібито підозрюють у крадіжці. Джерела у Держдепі зазначають, що військовослужбовець – старший сержант. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Росія повідомила про те, що сталося, американську сторону. Посольство США в Росії домагається консульського доступу до свого громадянина, зазначає телеканал.

Чоловік проходив службу у складі американського контингенту у Південній Кореї та приїхав до Росії самостійно. Представник Міністерства оборони США Синтія Сміт уточнила, що солдата було затримано у Владивостоці за "звинуваченням у скоєнні злочину".

"Росія повідомила Держдепартамент США про затримання відповідно до Віденської конвенції. Армія повідомила його сім'ю, а Держдепартамент надає солдату відповідну консульську підтримку", - сказала Сміт.

Представник армії США у розмові з журналістами NBC News підтвердив затримання військового та уточнив, що інцидент стався у Владивостоці. Ім'я затриманого та інші подробиці наразі невідомі.