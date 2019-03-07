Вибори-2019: число кандидатів в президенти скоротилося

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На виборах 2019 балотуються 43 кандидата

На виборах 2019 на даний момент балотуються понад 40 кандидатів, один претендент офіційно відмовився від участі в президентській гонці, ще 2 заявили про відмову, але до ЦВК ще не звернулися. Детальніше про кандидатів у президенти - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, станом на 8 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата в президенти. Разом з тим, до 7 березня включно вони мають можливість зняти свою кандидатуру. При цьому, заставна сума в розмірі 2,5 млн гривень особам, які відмовилися не повертається.

Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка

Першим про вихід з передвиборної гонки заявив мер Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, який зняв свою кандидатуру на користь лідeра партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. У своєму виступі перед журналістами 1 березня 2019 року Садовий заявив, що на даний момент завдання його партії - перемога на парламентських виборах.

"Я прийняв рішення: я відкликаю свою кандидатуру і оголошую про підтримку Анатолія Гриценка кандидатом в президенти України", - зазначив Садовий.

Брифінг Андрея Садового. Наживо Брифінг Андрея Садового. Наживо Опубліковано Андрій Садовий П'ятниця, 1 березня 2019 р.

На даний момент ЦВК скасував реєстрацію Садового і він вже не є кандидатом в президенти України.

"Сила людей" закликала Гнапа зняти свою кандидатуру

В той же день, 1 березня, кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап також заявив про вихід з президентської гонки. Гнап також заявив про підтримку єдиного кандидата від демократичних сил, яким став Гриценко. При цьому, Гнап зазначив, що сам зняти свою кандидатуру не може, таке рішення має прийматися на з'їзді партії.

Разом з дружиною Наталка Пономарьова записали відеозвернення щодо єдиного кандидата від демократичних сил. Опубліковано Дмитром Гнапом П'ятниця, 1 березня 2019 р.

Вже на наступний день, 2 березня, такий з'їзд партії відбувся. На ньому був присутній сторонник Гриценка Єгор Фірсов, а також за допомогою відеозв'язку до учасників з'їзду звертався Садовий. Фірсов і Садовий зверталися до "Сили людей" з пропозицією підтримати єдиного кандидата - Гриценка.

З'їзд партії вирішив закликати Гнапа зняти свою кандидатуру, разом з тим, про підтримку Гриценка рішення прийнято не було.

На даний момент Гнап все ще є кандидатом в президенти, заяву в ЦВК про відмову від участі у виборах він не подавав.

Заступник командувача ССО Кривонос зняв свою кандидатуру на користь Порошенка

Заступник командувача Сил спецоперацій Сергій Кривонос 6 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь чинного глави держави Петра Порошенко. Про це Кривонос написав у Facebook.

Кривонос зазначив, що поки йде війна і висока вірогідність відкритої агресії з боку РФ він вважає не доцільним зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України.

Разом з тим, офіційної заяви до ЦВК Кривонос ще не подав, тому він і досі вважається кандидатом в президенти України.

Кандидати в президенти України

Станом на 7 березня список кандидатів у президенти України виглядає наступним чином:

У президентському рейтингу лідирують три кандидата

Згідно з опитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 19-28 лютого 2019 року, лідерами президентського рейтингу є шоумен Володимир Зеленський (25,1%), чинний президент України Петро Порошенко (16,6%) і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (16 , 2%). У п'ятірку лідерів також входять Юрій Бойко (11,3%) і Анатолій Гриценко (7,7%).

При цьому, за даними опитування, 24% респондентів вважають, що наступним президентом буде Порошенко. Тоді як в перемогу Тимошенко вірять 19%, а в Зеленського - 17%.

Відзначимо, дане опитування проводилося до того, як кандидати в президенти Садовий і Гнап заявили про відмову від участі у виборах 2019.