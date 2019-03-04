У президентських перегонах за місяць до виборів лідирують три кандидата

Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Трійка лідерів залишається без змін

Якщо б президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці лютого, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, серед кандидатів на президентський пост лідирує Зеленський - за нього збираються голосувати 25,1% серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

Другу позицію ділять між собою Порошенко (16,6%) і Тимошенко (16,2%).

За Юрія Бойко готові віддати свої голоси 11,3%, Анатолія Гриценка - 7,7%, Олега Ляшка - 5,6%, Андрія Садового - 3%, Євгенія Мураєва - 2,5%, Ігоря Смєшка - 2,5%. Майже по 2% набирають Олександр Шевченко, Руслан Кошулинський та Олександр Вілкул.

При цьому 24% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко. У перемогу Тимошенко вірять 19%, Зеленського - 17%.

Як зазначають соціологи, з початку року зросла мобілізація виборців. Майже 85% (проти 76% у грудні) опитаних відзначили, що однозначно або скоріше мають намір взяти участь у виборах президента України. Відносно високі темпи зростання бажаючих голосувати зафіксовано на Півдні і Сході країни.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 19-28 лютого 2019 року серед 2500 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Як свідчать дані опитування КМІС, якби президентські вибори в Україні проходили у середині лютого, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провели центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременко, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року, трійку лідерів рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.