ЦВК скасувала реєстрацію Кривоноса кандидатом на пост президента

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Заява про скасування реєстрації надійшла до комісії 6 березня

У ході кампанії на виборах 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Сергія Кривоноса. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Вказано, що 7 березня відбулось чергове засідання комісії.

"До ЦВК 6 березня 2019 року надійшла заява кандидата на пост президента України Кривоноса С.Г. про відмову балотуватися кандидатом… Розглянувши зазначену заяву, комісія скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше кандидат в президенти України на виборах 2019 Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури. Він зняв свою кандидатуру на користь чинного президента Петра Порошенка.

"Поки йде війна і ймовірність відкритої агресії з боку нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені довелося прийняти зважене і дуже не просте для себе рішення про зняття своєї кандидатури з подальшою гонки за пост президента України... Вважаю сьогодні в тих умовах, у яких знаходиться держава, недоцільною зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України", - прокоментував Кривонос.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Кривоноса кандидатом у президенти від партії "Воїни АТО".