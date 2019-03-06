ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще один кандидат відмовився від участі у президентських виборах

Новини » Вибори 2019    06.03.2019 - 21:10
Ще один кандидат відмовився від участі у президентських виборах
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воїни_АТО)

Кривонос зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка

Кандидат у президенти України на виборах 2019 Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури. Про він повідомив на сторінці у Facebook.

Кривонос зняв свою кандидатуру на користь чинного президента Петра Порошенка.

"Я виважено оцінюю кожен свій крок. Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені прийшлося прийняти зважене та дуже не просте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост президента України. Я роблю це на користь громадян та майбутнього України. Вважаю сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, не доцільним зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України", - написав він.

Ще один кандидат відмовився від участі у президентських виборахНагадаємо, 5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Кривоноса кандидатом у президенти від партії "Воїни АТО".

РБК-Україна писало, що 6 березня кандидату в президенти Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Тимошенко декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся в Генпрокуратуру.

Поліція за добу відкрила чотири справи за порушення виборчої кампанії ЦВК зняла кандидатуру Садового з президентських виборів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыСергій Кривонос
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся