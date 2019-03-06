Ще один кандидат відмовився від участі у президентських виборах

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воїни_АТО)

Кривонос зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка

Кандидат у президенти України на виборах 2019 Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури. Про він повідомив на сторінці у Facebook.

Кривонос зняв свою кандидатуру на користь чинного президента Петра Порошенка.

"Я виважено оцінюю кожен свій крок. Тому, поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені прийшлося прийняти зважене та дуже не просте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост президента України. Я роблю це на користь громадян та майбутнього України. Вважаю сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, не доцільним зміну верховного головнокомандувача Збройних сил України", - написав він.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Центрвиборчком зареєстрував Сергія Кривоноса кандидатом у президенти від партії "Воїни АТО".

РБК-Україна писало, що 6 березня кандидату в президенти Юрію Тимошенко пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Тимошенко декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся в Генпрокуратуру.