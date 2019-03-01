Вибори-2019: Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка

Фото: Садовий і Гриценко (колаж РБК-Україна)

Садовий заявив про відсутність домовленостей з Гриценком

Кандидат в президенти України, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Про це він сказав в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Садовий заявив, що прагне змін в Україні.

"Я би хотів, щоб були зміни в Україні. Я хочу подякувати, всім, хто нас підтримує. Сьогодні ми маємо шанс. Наша задача ("Самопомочі", - ред.) перемагати на виборах парламенту, в органи місцевого самоврядування. Зараз ми маємо шанс обрати президента України. Я прийняв рішення: я відкликаю свою кандидатуру і оголошую про підтримку Анатолія Гриценка кандидатом у президенти України", - зазначив Садовий.

При цьому лідер партії "Самопоміч" підкреслив, що у нього не було жодних домовленостей з Гриценком.

"Лишився місяць до 31 березня. Я прекрасно розумію, якою непростою є ситуація. Я бачу настрої у суспільстві. Люди цього прагнуть сьогодні (об'єднання, - ред.). Я би дуже хотів, щоб це рішення дало перемогу для єдиного кандидата. У мене немає жодних домовленостей з Анатолієм Гриценко", - сказав політик.

Відзначимо, з дослідження, проведеного з 16 по 23 лютого Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка і Центром "Соціальний моніторинг", випливало, що в разі об'єднання Гриценко і Садового лідер партії "Громадянська позиція" може отримати понад 15% голосів виборців.

Нагадаємо, на початку лютого політичні партії "Самопоміч" і "Демократичний альянс" уклали угоди про союз між партіями, що передбачає підтримку єдиного кандидата в президенти України від "проукраїнських демократичних неолігархічних сил" на виборах 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 січня політична партія "Об'єднання "Самопоміч" на з'їзді в Києві висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом на президентських виборах, які відбудуться в Україні 31 березня 2019 року.

Додамо, 11 січня партія "Громадянська позиція" висунула Анатолія Гриценка кандидатом в президенти.