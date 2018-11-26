НБУ збирає глав найбільших банків через можливий воєнний стан

Фото: глава НБУ Яків Смолій (Julia Berezovska/ Press office NBU)

З керівництвом найбільших банків обговорять питання, пов'язані з воєнним станом

Національний банк України (НБУ) збирає керівників найбільших банків на нараду, присвячену можливого введення воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Повідомляється, що нарада заплановано на 12:00.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Яків Смолій на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив, що можливе рішення про воєнний стан ніяк не вплине на роботу банків.

"Банківські відділення та офіси будуть працювати у звичайному режимі, і рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.

Відзначимо, сьогодні в 16:00 Верховна рада збереться для вирішення питання воєнного стану. За словами президента Петра Порошенка, воєнний стан можуть ввести на два місяці.

"Закликаю народних депутатів прибути в Київ на надзвичайне засідання Верховної ради, щоб в закритому режимі обговорити проект рішення і негайного його прийняти", - заявив Порошенко і додав, що введення воєнного стану не буде означати оголошення війни й відмову від виконання мінських домовленостей.