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Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом подій в Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 13:31
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом подій в Керченській протоці
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Кримінальне провадження відкрито за фактом агресивного ведення війни Збройними силами РФ

За фактом подій в Керченській протоці відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Південного регіону України.

Як зазначається, слідчі управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Справа розслідується під процесуальним керівництвом прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України.

У прокуратурі також зазначили, що справу зареєстровано на підставі інформації СБУ про агресивне ведення війни Збройними силами РФ, поранення шести військовослужбовців ВМС ЗС України та захоплення катерів "Бердянськ", "Нікополь", буксира "Яни Капу".

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі, захопивши три українських судна.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала ввести воєнний стан в Україні через дії РФ, сьогодні український парламент має розглянути це питання.

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