Генштаб оприлюднив радіоперехоплення переговорів командування РФ перед нападом на ВМС Україна

Фото: захоплені кораблі (fsb.ru)

В оприлюднених записах чутно, як було чітко віддано наказ нападати на українські кораблі

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів Російської Федерації безпосередньо перед нападом на українських військових моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб.

Запис розмови Генштабу ЗСУ оприлюднив 26 листопада на своєму Youtube-каналі.

"Радіоперехоплення, як фактологічний доказ цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва Російської Федерації", - говориться у коментарі Генштабу ЗСУ.

На записі чутно, як було чітко віддано наказ нападати на кораблі Військово-морських сил України. Зокрема, чоловік, який представився підполковником Шаховим, передав команду від керівництва Прикордонної служби РФ йти на таран проти українських кораблів, аби якомога сильніше пошкодити кожен із них.

Крім того, в одній із розмов зазначається, що із ситуацією був добре ознайомлений Дмитро Медведєв - прем'єр-міністр Росії.

"Медведев уже в такой панике орет... Такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту...", - говорить один із командирів операції нападу у записі.

Також із переговорів можна зрозуміти, що під час нападу на українські військові кораблі у російського флоту сталося зіткнення між своїми ж суднами, вони також отримали пошкодження.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ показала фото українських кораблів. Захоплені Росією українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" знаходяться на причалі в порту окупованої Керчі (Крим).

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України надало іноземним послам докази прямої агресії Росії проти України.

Додамо, президент Петро Порошенко в понеділок, 26 листопада, вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в Україні.

Підкреслимо, вчора, 25 листопада, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельної групи Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені. Загалом 24 українських військових моряків захоплені в полон.