Путін поки не планував переговорів з Порошенком через ситуацію в Азовському морі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президенти України і Росії ще не обговорювали ситуацію в Азовському морі

Переговори президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна щодо ситуації в Керченській протоці поки не плануються. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Мені не відомо", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи плануються якісь двосторонні контакти з вказаного приводу.

Пєсков заявив, що президенти України і Росії ще не обговорювали ситуацію в Азовському морі.

Зазначимо, глава Міністерства внутрішніх справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде шукати шляхи для мирного врегулювання спору з Росією, але залишає за собою право на самозахист.

Також додамо, Міністерство закордонних справ України надало іноземним послам докази прямої агресії Росії проти України.

Нагадаємо, генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі і закликав уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту.

РБК-Україна писало, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі і Керченській протоці.