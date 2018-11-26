Фото: Олександр Вілкул (прес-служба)

Рішення не підтримає "Опоблок"

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді Олександр Вілкул не буде голосувати за воєнний стан в Україні. Про це йдеться в заяві Вілкула, опублікованій на сайті нардепа.

"Підстава для введення воєнного стану виглядає дуже сумнівно. Протягом останніх 4,5 років становище було набагато гірше - Крим, Іловайськ, Дебальцеве, але воєнний стан введений не був, тому що вони хотіли прийти до влади і провести президентські і парламентські вибори. За 4,5 роки загинули понад 10 тис. осіб лише за офіційними даними. Воєнний стан введений не був", - заявив Вілкул.

На його думку, можливе введення воєнного стану може бути спробою "зірвати вибори і узурпувати владу, забрати останню надію у нашого народу на нормальне мирне життя в своїй країні і можливість розвиватися країні демократичним шляхом".

Вілкул переконаний, що Україна повинна стати лідером переговорного процесу.

"Не вводити воєнний стан, а очолити переговорний процес з усіма, хто може вплинути – з Америкою, Європою та прямі переговори з Росією. Ми впевнені, що тільки дипломатичний шлях єдино правильний, який приведе до успіху", - заявив Вілкул.

Він також підкреслив, що не буде підтримувати введення воєнного стану.

"Вимагаємо проголосувати постанову Верховної ради про проведення виборів президента 31 березня 2019. Ми будемо голосувати проти введення воєнного стану", - додав він.