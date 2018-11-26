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Засідання Радбезу ООН стосовно ситуації в Україні відбудеться в понеділок

Новини » Політика    26.11.2018 - 03:44
Засідання Радбезу ООН стосовно ситуації в Україні відбудеться в понеділок
Ілюстративне фото (unmultimedia.org)

Хейлі заявила, що це засідання надзвичайно важливе

Постійний представник США при ООН Нікі Хейлі повідомила, що засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі відбудеться в понеділок, 26 листопада 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нікі Хейлі в Twitter.

Засідання має відбутись о 18:00 за Київським часом.

"Офіційне засідання Ради безпеки було оголошено на завтра в 11:00", - написала Хейлі.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 25 листопада, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.

Нагадаємо, РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами глави держави Петра Порошенка, Верховна рада вже завтра збереться на засідання для прийняття рішення про введення воєнного стану, також він зазначив, що всі відповідні консультації зі спікером парламенту Андрієм Парубієм вже проведені.

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