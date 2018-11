Засідання Радбезу ООН стосовно ситуації в Україні відбудеться в понеділок

Хейлі заявила, що це засідання надзвичайно важливе

Постійний представник США при ООН Нікі Хейлі повідомила, що засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі відбудеться в понеділок, 26 листопада 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нікі Хейлі в Twitter.

Засідання має відбутись о 18:00 за Київським часом.

"Офіційне засідання Ради безпеки було оголошено на завтра в 11:00", - написала Хейлі.

