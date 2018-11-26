У Росії назвали імена поранених українських моряків

Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

У лікарні знаходяться Андрій Артеменко, Василь Сорока і Андрій Ейдер

У Росії назвали імена поранених українських військовослужбовців, які в результаті атаки РФ зараз знаходяться у відділенні травматології лікарні в окупованій Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, в медустанові знаходяться Артеменко Андрій Анатолійович (народився 31 березня 1994 року у Новоукраїнці), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року, Одеса), Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).

Наголошується, що їх стан стабільно.

Відзначимо, в результаті захоплення українських кораблів в Азовському морі поранення отримали шестеро військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що трьох військових, які постраждали при атаці Росії на українські кораблі, госпіталізували в лікарню окупованій Керчі.

"Стабільний стан їх, все нормально, не погіршується. Себе почувають чудово", - відзначили в лікарні.

РБК-Україна писало, що Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова з'ясовує кількість захоплених українських моряків після атаки Росії на кораблі ВМС України.