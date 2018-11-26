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Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликати засідання Комісії Україна-НАТО

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:49
Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликати засідання Комісії Україна-НАТО
Фото: Петро Порошенко і Єнс Столтенберг (прес-служба президента України)

Порошенко та Столтенберг провели телефонні переговори через ситуацію в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, Порошенко та Столтенберг провели телефонні переговори, у ході яких обговорювався акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії, а також запровадження режиму воєнного стану в Україні.

"Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії. Президент України та генсек Північноатлантичного альянсу обговорили загрози регіональній безпеці внаслідок непередбачуваних дій Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі, російська сторона відкривала вогонь на поразку. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна.

Вчора вночі через дії РФ Порошенко скликав засідання військового кабінету, після якого на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення рекомендувати ввести військове положення в Україні. Сьогодні це питання розгляне парламент, після чого Порошенко повинен видати відповідний указ.

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