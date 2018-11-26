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У Києві біля посольства РФ спалили автівку на дипномерах

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 05:39
У Києві біля посольства РФ спалили автівку на дипномерах
Фото: згорівша автівка (https://www.facebook.com/profile.id=100007674459231)

Автівка належала посольству РФ

У Києві, недалеко від посольства РФ, було спалено автомобіль з дипломатичними номерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що це трапилось у провулку Ярослава Хомова, що знаходиться поряд з посольством РФ, де проходить акція проти захоплення українських військових кораблів. Автівка мала дипломатичні номерні знаки, які починались на 001. Це свідчить про те, що автівка була посольства РФ.

Раніше повідомлялось, що активісти закидали посольство РФ у Києві димовими шашками. Активісти закидали посольство РФ у Києві димовими шашками і камінням в знак протесту проти агресії РФ біля Керченської протоки. 

Нагадаємо, у поліції Києва розказали про обстановку під посольством РФ. В поліції повідомили, що ситуація під посольством РФ спокійна, правоохоронці спілкуються з учасниками пікету.

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