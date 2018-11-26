Трьох поранених українських моряків прооперували в Криму

Ілюстративне фото (witter.com Sevas.com)

Стан прооперованих українських військових задовільний

Трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки у Керченській протоці, прооперували на території анексованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України у Facebook.

Українська розвідка повідомляє, що стан здоров’я поранених під час атаки у Керченській протоці військовослужбовців ВМС задовільний.

"Всього поранено та травмовано шестеро українських військовослужбовців. Троє з них прооперовані та знаходяться в Керченській міській лікарні №1 ім. М.І. Пирогова", - йдеться у повідомленні.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що серед трьох поранених українських моряків - один офіцер і два контрактника. У всіх поранення в області кінцівок (руки і ноги).

Окрім того, стали відомі імена поранених українських моряків. У відділенні травматології керченської лікарні знаходяться Артеменко Андрій Анатолійович (народився 31 березня 1994 року в Новоукраїнці), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року, Одеса) та Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).