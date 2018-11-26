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У Харкові активісти пікетують консульство РФ через ситуацію в Азовському морі

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 11:37
У Харкові активісти пікетують консульство РФ через ситуацію в Азовському морі
Фото: місце події (NewsRoom)

Активісти встановили намет для цілодобового пікетування і запалили фаєри

У Харкові сьогодні, 26 листопада, активісти пікетували консульство Російської Федерації через ситуацію в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsRoom.

Як повідомляється, активісти вимагають звільнити українських моряків, які потрапили вчора в полон під час захоплення українських кораблів в Азовському морі.

Зокрема, участь в мітингу беруть представники організацій "Національний корпус", "Фрайкор" і "Світанок".

"Ми вимагаємо розірвати всі відносини з РФ - торговельні, дипломатичні, політичні. Після цього необхідно націоналізувати підприємства, якими володіють громадяни Російської Федерації. Ми також вважаємо, що Порошенко має запровадити реальне військове становище, тому що його часткова реалізація стане передвиборчим піаром", - заявив глава "Нацкорпуса" в Харкові Костянтин Немічев.

Наголошується, що активісти встановили намет для цілодобового пікетування і запалили фаєри. Крім того, активісти кинули піротехніку в бік консульства РФ, в результаті чого на території спалахнула пожежа.

 

Фото: пікет під констульством РФ в Харкові (newsroom.kh.ua)

Нагадаємо, вчора ввечері, 25 листопада, через ситуацію в Азовському морі в Києві пройшла акція протесту під посольством РФ, учасники протесту принесли під посольство шини.

Відзначимо, вчора Російська Федерація атакувала українські судна в Азовському морі. На даний момент відомо про захоплення трьох кораблів. Крім того, повідомлялося про постраждалих українських моряків.

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