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НБУ виступив проти обмежень для банків після введення воєнного стану

Новини » Фінанси    26.11.2018 - 13:02
НБУ виступив проти обмежень для банків після введення воєнного стану
Фото: зустріч керівників 40 банків у НБУ (прес-служба НБУ)

Голова НБУ не бачить ризиків для банків у разі введення воєнного стану

Національний банк не бачить підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках у разі введення воєнного стану. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час зустрічі з керівниками найбільших 40 банків країни, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Як зазначили в НБУ, зустріч присвячена зокрема підготовці банківського сектору до роботи в умовах режиму воєнного стану на випадок його можливого введення.

"Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування", - наголосив Смолій.

НБУ виступив проти обмежень для банків після введення воєнного стану

Як писало РБК-Україна, воєнний стан - особливий режим функціонування країни, при якому можуть бути обмежені багато прав і свобод громадян. Наприклад, може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчужуватись будь-яке особисте майно, обмежуватися пересування громадян і вводитись комендантська година, обмежуватися або заборонятися торгівля зброєю, алкоголем і ліками, обмежуватися свобода преси і користування інтернетом, аж до повної заборони. Але це не означає, що всі ці заходи можуть застосовуватися на практиці у повному обсязі. В указі президента буде наведено вичерпний перелік обмежень і заборон.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені. У ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє із них знаходяться у лікарні.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. У понеділок, 26 листопада, в 16:00 на позачерговому засіданні Верховної ради депутати будуть розглядати цю пропозицію.

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