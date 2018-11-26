У Одесі активісти кинули димову шашку на територію російського консульства

Фото: протести під генконсультвом РФ в Одесі (dumskaya.net)

Протестуючі вимагають закрити у місті консульство країни-агресора

У Одесі активісти зібралися на акцію протесту під стінами генерального консульства Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як зазначається, активісти вимагають ліквідації диппредставництва країни-агресора. Туди прибули близько 100 людей.

Наразі поліція перекрила в'їзд на Гагарінське плато, де знаходиться консульство. Через це трамвайний маршрут №5 не працює.

В основному біля стін будівлі зібралися представники "Нацкорпуса", "Правого сектора", "Автомайдана", "Свободи", "Вуличного фронту". На місці патрулює поліція. Правоохоронці пропускають до консульства лише тих, кого перевірили на наявність заборонених предметів.

"Протестуючі пустили в хід петарди і димову шашку. Кілька петард потрапили під ноги нацгвардейцам. Шашку, яку якимось дивом пронесли на акцію, закинули на територію консульства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, активісти підняли над парканом консульства два прапора України. Ворота консульства прикрасили наклейками з українською символікою.

Фото: протести під генконсультвом РФ в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, вночі активісти закидали посольство РФ у Києві димовими шашками і камінням в знак протесту проти агресії РФ біля Керченської протоки.

Пізніше недалеко від посольства РФ, було спалено автомобіль з дипломатичними номерами. Автівка мала дипломатичні номерні знаки, які починались на 001. Це свідчить про те, що автівка була посольства РФ.

Нагадаємо, РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків. Верховна рада сьогодні розгляне питання введення воєнного стану в Україні.