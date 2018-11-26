Розенко розповів про ситуацію з соцвиплатами в разі воєнного стану

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Уряд обіцяє не допустити збоїв у виплатах зарплат і пенсій

У разі запровадження воєнного стану всі соціальні виплати в державі будуть здійснюватися без жодних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка у Facebook.

Він наголосив, що всі виплати по зарплатах та пенсіях будуть здійснювати вчасно і в повному обсязі.

"Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без жодних обмежень. Уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат нашим співгромадянам!", - написав Розенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна рада збереться на позачергове засідання 26 листопада, о 16:00, в ході якого народні депутати будуть розглядати цю пропозицію.

В 14:30 законопроект про введення воєнного стану в Україні буде розглянуто парламентським комітетом з нацбезпеки.

Нагадаємо, РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.