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Розенко розповів про ситуацію з соцвиплатами в разі воєнного стану

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 14:29
Розенко розповів про ситуацію з соцвиплатами в разі воєнного стану
Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Уряд обіцяє не допустити збоїв у виплатах зарплат і пенсій

У разі запровадження воєнного стану всі соціальні виплати в державі будуть здійснюватися без жодних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка у Facebook

Він наголосив, що всі виплати по зарплатах та пенсіях будуть здійснювати вчасно і в повному обсязі. 

"Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без жодних обмежень. Уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат нашим співгромадянам!", - написав Розенко. 

Розенко розповів про ситуацію з соцвиплатами в разі воєнного стануНагадаємо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна рада збереться на позачергове засідання 26 листопада, о 16:00, в ході якого народні депутати будуть розглядати цю пропозицію.

В 14:30 законопроект про введення воєнного стану в Україні буде розглянуто парламентським комітетом з нацбезпеки.

Нагадаємо, РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.

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