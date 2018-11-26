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ЗСУ приведені у повну бойову готовність

Новини » Політика    26.11.2018 - 06:16
ЗСУ приведені у повну бойову готовність
Ілюстративне фото (nabukr twitter)

Розпорядження було прийнято на підставі рішення РНБО

Збройні сили України (ЗСУ) були приведені у повну бойову готовність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що начальник Генерального штабу на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення воєнного стану віддав наказ про введення Збройних сил у бойову готовність.

"На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з’єднань і частин Збройних Сил України у бойову готовність “повнаˮ, - заявили в Міністерстві оборони.

Раніше повідомлялось, що поліція переходить на посилений варіант несення служби. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Державній прикордонній службі, Національній гвардії України, ДСНС та Нацполіції перейти на посилений варіант несення служби.

Нагадаємо, особовий склад СБУ переведено у повну бойову готовність. В СБУ повідомили, що посилено контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ та дестабілізації ситуації в середині країни.

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