Туск занепокоєний агресивними діями Росії проти України

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Європейська рада повністю підтримує Україну

Український президент Петро Порошенко проінформував президента Європейської ради Дональда Туска про агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

У відповідь Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії та ескалації ситуації. Він додав, що Європейська рада повністю підтримує Україну.

"Президент Європейської ради запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн Європейського Союзу на підтримку України у її відсічі російській агресії та щодо продовження політики санкцій", - зазначив він.

Нагадаємо, Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.

Відзначимо, що генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі і закликав уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту.

РБК-Україна писало, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.