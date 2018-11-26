Ситуація у Керченській протоці: Клімкін заявив, що Україна залишає за собою право на самозахист

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, важливо, щоб міжнародні партнери відреагували на дії РФ у Керченській протоці

Глава Міністерства внутрішніх справ України Павло Клімкін заявив, що Україна шукатиме шляхи для мирного врегулювання спору з Росією, але залишає за собою право на самозахист. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, важливо, щоб міжнародні партнери відреагували на дії РФ у Керченській протоці.

"Відповідно до статуту ООН, Україна шукатиме шляхи для мирного врегулювання спору, як це передбачено статутом ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист. Дуже важливо, щоб весь світ не обмежувався формальними заявами, а вживав відповідних заходів проти РФ", - заявив він.

Крім того, Клімкін заявив, що Україна не виключає подальших актів агресії з боку Росії як на морі, так і на суші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін назвав дії Російської Федерації в Азовському морі узурпацією суверенних прав України.

Відзначимо, через дії РФ в Керченській протоці в Україні можуть ввести воєнний стан.