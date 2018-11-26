Кремль назвав інцидент з кораблями ВМС України "небезпечною провокацією"

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков заявив, що інцидент в Керченській протоці вимагає особливої уваги

Російська влада вважає інцидент з кораблями Військово-морських сил України, який супроводжувався їх захопленням, "дуже небезпечною провокацією". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, інцидент в Керченській протоці вимагає особливого розгляду. Він також назвав вчорашні події "небезпечною провокацією".

"Питання буде розглядатися в Радбезі ООН. Мова йде про дуже небезпечні провокації. Звичайно, вона вимагає особливої уваги, особливого розгляду", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з ситуацією в Азовському морі Міністерство закордонних справ Росії викликало повіреного у справах України Руслана Німчинського. Також повідомлялося, що приводом для виклику стали "агресивні і провокаційні дії української сторони". До цього в Росії заявили про госпіталізацію трьох українських військових, які постраждали при атаці

Сьогодні стало відомо, що посли країн-членів Європейського союзу 26 або 27 листопада обговорять ситуацію в Азовському морі і Керченській протоці.