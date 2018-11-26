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Під АПУ та Радою націоналісти запалили файєри

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 13:25
Під АПУ та Радою націоналісти запалили файєри
Фото: акція протесту в Києві (РБК-Україна)

Активісти наполягають, що військове положення не повинно стати причиною для скасування президентських виборів

У Києві під Адміністрацією президента України і Верховною радою в ході акції із закликом ввести воєнний стан, націоналісти запалили фаєри. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відео: акція протесту в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, активісти наполягають, що військове положення не повинно стати причиною для скасування президентських виборів.

Фото: акція протесту в Києві (РБК-Україна) 

Раніше РБК-Україна писало, що під будівлями АПУ та парламенту зібралося близько півтисячі активістів націоналістичних організацій. Вони вимагають введення військового положення, однак наполягають на тому, щоб воно не стало причиною скасування президентських виборів 31 березня 2019 року.

Також активісти вимагають від керівництва країни в терміновому порядку розірвати договір між Україною та РФ про використання Азовського моря і Керченської протоки. Активісти наполягають на арешт російських активів і так званих "агентів Кремля".

Зазначимо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада збереться на позачергове засідання 26 листопада, о 16:00, в ході якого народні депутати будуть розглядати цю пропозицію.

Також сьогодні Нацбанк зібрав голів найбільших банків через можливого воєнного стану.

 

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